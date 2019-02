Nico Creces op plaats 4 voor Kamer Geert Mertens

20 februari 2019

23u36 0

Nico Creces zal bij de Federale verkiezingen van 26 mei 2019 op plaats vier staan van de Kamerlijst. Dat heeft de nationale partijraad beslist. Eerder raakte al bekend dat Dries Van Langenhove, als onafhankelijk kandidaat, de lijst zal trekken.

“Met meer dan 2000 voorkeurstemmen bij de laatste provincieraadsverkiezingen en meer dan 500 stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen is Nico een sterkhouder uit de Aarschotse regio”, klinkt het. “Nico is, ondanks zijn leeftijd van 42 jaar, al 25 jaar actief bij het Vlaams Blok en het Vlaams Belang. Van 2000 tot 2018 zetelde hij als raadslid in de provincieraad en sinds 2006 zetelt hij in de gemeenteraad.”

Zijn strijdpunten zijn onder meer het optrekken van het wettelijk minimumpensioen naar 1500 euro, het besparen op asiel en immigratie en het verlagen van de btw van 21% naar 6% op elektriciteit, gas en huisbrandolie.