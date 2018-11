New Beat herleeft na 30 jaar met sterren van toen Tom Van de Weyer

18u39 0 Aarschot Dit weekend werd in Aarschot de opkomst van de New Beat gevierd, nu dertig jaar geleden. In de Sint-Rochuskerk was een expo opgezet met platen, kleding en memorabilia uit 1988, toen de muziekstroom opgang maakte, met Aarschot als katalysator.

Enkele sterren uit die tijd maakten hun opwachting in de kerk, zoals zangeres Miss Nicky Trax en ook Peter Renkens, de frontman van de Confetti’s, verscheen na jaren stilte nog eens in het voetlicht. “Deze expo toont de geschiedenis van ons beroep”, zegt Ricardo Sola van dancing La Rocca. “New Beat beleeft in Vlaanderen geen echte revival, maar het zou dat wel verdienen, als je ziet wat Idriz hier bij elkaar heeft gebracht. Hij heeft destijds bij de muziek een imago gezocht, dat het publiek verder heeft uitgebouwd.” Organisator Idriz Jossa blikt tevreden terug. “Met dit erfgoed hebben een korte flits door de tijd gemaakt.”

Jossa had voor het feestweekend aan alle leeftijden gedacht. In Jeugdhuis De Klinker werd de ‘Bomma Afternoon’ gehouden: een party enkel voor 67-plussers. De genodigden kregen koffie en speciale New Beat-taarten, gemaakt door de leerlingen bakkerij van de SIBA. Er werd ‘Nougat Beat’ gedraaid, plaatjes die populaire artiesten destijds maakten in het kielzog van de New Beat. Enkele tientallen senioren genoten van deze namiddag.