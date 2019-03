Neem je eigen aandenken aan Haute Couture Harry! Aarschotse bevolking mag aandenken uit museumcollectie nemen

Geert Mertens

26 maart 2019

23u27 0

Wil je graag een aandenken aan Harry Heylen, de overleden zaakvoerder van Haute Couture Harry? Dan kan je op woensdag 24 april terecht in het Stedelijk Museum en je keuze maken uit de collectie. De voorwerpen, die niet relevant zijn om opgenomen te worden in de museumcollectie, worden weggegeven.

“Velen hebben ooit voor de etalage van Harry gestaan maar slechts enkelingen hadden toegang tot wie Harry Heylen echt was, als fenomeen en als mens”, aldus burgemeester Gwendolyn Rutten (Open Vld). In 2018 organiseerde het Stedelijk Museum een tentoonstelling als eerbetoon aan Harry.

“Deze toonde de grandeur en het verval van een imperium, de grootste kledingzaak die Aarschot ooit heeft gehad”, aldus Rutten. “Foto’s uit het persoonlijk archief, voorwerpen, getuigenissen brachten Harry’s universum weer tot leven en gaven de mens achter de façade een gezicht.”

Intussen is de expo afgelopen. “Het museum nam een selectie van de getoonde voorwerpen op in de collectie om ze voor de volgende generaties te bewaren.” Er was echter zoveel. “De voorwerpen die niet relevant zijn voor de museumcollectie, stelt het museum gratis ter beschikking van de Aarschotse bevolking.”

Op woensdag 24 april kan iedereen, tussen 13 en 16.30 uur, naar het museum afzakken en een keuze komen maken. Onder meer handschoenen en pantoffels behoren tot de collectie.

Het bleiterke, die andere iconische figuur uit de vitrine van Harry, heeft ondertussen een heus stadsbeeld gekregen in de binnenstad.