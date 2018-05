Nederlander steunt Rode Duivels met WK-lied 22 mei 2018

02u28 0 Aarschot In het stadion van KV Oostende heeft schlagerzanger Johan Veugelers afgelopen weekend 'De 12e man!' voorgesteld: zijn eigen WK-lied.

Johan mag dan wel al geruime tijd in Aarschot wonen, hij blijft een Nederlander. "Maar natuurlijk zal ik voor België supporteren", lacht hij. "Half Nederland staat sowieso pal achter de Rode Duivels. Tien jaar geleden lachten wij de Belgen uit, nu is het net andersom. België heeft het talent om minstens in de finale te geraken en zelfs het WK te winnen. Het voelt dus niet vreemd voor mij om als halve Vlaming een WK-lied voor de Belgen te maken. Er zit een herkenbaar deuntje in het lied dat iedereen meteen kan meeneuriën. We brachten meteen sfeer in het Oostendse stadion."





Johan heeft de komende weken nog meer in petto. "We doen een tour langs de grote WK-schermen in Vlaanderen", gaat hij verder. "Zo treed ik onder meer in de Wellingtonrenbaan in Oostende op voor meer dan 10.000 bezoekers. Of ik ook naar Aarschot ga? Mijn agenda zit voor de poulefase van het WK vol, maar misschien in de kwartfinale of halve finale. Ik ga er toch van uit dat België die haalt. Sowieso treed ik ook op de Fundays op." (GMA)