Na tekort tijdens Nieuwjaarsreceptie: stad bestelt 600 extra koffiemokken 02u27 0 Aarschot Schepen van Communicatie Mattias Paglialunga (CD&V) zal zeshonderd koffiemokken laten bijmaken nadat tijdens de Nieuwjaarsreceptie gebleken is dat er een tekort was.

Afgelopen zondag kwamen zo'n tweeduizend inwoners samen op de Grote Markt, om er met het stadsbestuur het glas te heffen op het nieuwe jaar. Aan de promostand kon je een kerstkaart inwisselen voor een cadeau, zijnde pins en draagtassen met daarop het nieuwe logo van de stad. Je kon ook één van de achthonderd koffiemokken mee naar huis nemen en net dat cadeau bleek erg gegeerd te zijn. Door de grote interesse was de voorraad al na een halfuur uitgeput. Wie 'te laat' gekomen was, moest genoegen nemen met een draagtas. "Maar intussen hebben we zeshonderd extra mokken besteld", aldus Paglialunga. "Van zodra die geleverd zijn, kan iedereen die liever een mok had gekregen, zijn of haar draagtas komen inruilen. We zullen nog laten weten op welke dagen dat mogelijk zal zijn." (VDWT)