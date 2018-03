N-VA wil leuning aan supermarkt 28 maart 2018

"Ouderen en mensen die moeilijk te been zijn, ondervinden heel wat moeite om de doorsteek van de parking Demervallei naar de Grote Markt op te wandelen." Dat zei fractieleider Annick Geyskens (N-VA) op de jongste gemeenteraad. "Kan er geen leuning voorzien worden aan de supermarkt om het hen gemakkelijker te maken?" Schepen Mattias Paglialunga (CD&V) zag er geen graten in. "Het moet wel bekeken worden binnen binnen de werkgroep toegankelijkheid en het materiaal, dat gebruikt wordt, moet in de omgeving passen", reageerde hij.





Volgens onafhankelijk raadslid Jos Bruyninckx is er al een oplossing. "Veel oudere mensen maken gebruik van de roltrap in de Delhaize om tot op de Grote Markt te raken", weet hij. (GMA)