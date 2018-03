N-VA: "Audit rond bevorderingsprocedure" 13 maart 2018

02u43 0 Aarschot Volgens oppositiepartij N-VA houdt burgemeester André Peeters (CD&V) informatie achter over de forensische audit die momenteel plaatsvindt. Het stadsbestuur wordt sinds voorjaar 2017 geconfronteerd met een audit door Audit Vlaanderen.

"Wat bijzonder is, is dat het om een 'forensische audit' gaat", klinkt het bij N-VA. "Die wordt gevoerd wanneer er een vermoeden van fraude is. Een vooronderzoek, dat eerder plaatsgreep, bleek ernstig genoeg om een officieel fraude-onderzoek te starten." Elke gemeenteraad vraagt gemeenteraadslid Bart Dehaes (N-VA) een stand van zaken. Dat gebeurde ook deze maand. "Steeds antwoordt burgemeester André Peeters dat hij niet weet waar de audit over gaat", aldus Dehaes. "Nu blijkt dat hij wel degelijk op de hoogte is. Uit de notulen van het schepencollege blijkt dat de financieel beheerder eind januari bevraagd werd door het schepencollege over het gesprek met Audit Vlaanderen. De auditoren stelden toen vragen met betrekking tot de bevorderingsprocedure voor de functie van cultuurfunctionaris-directeur. Bij de aanwerving zou voorafgaand geen visum of financiële machtiging zijn gebeurd om de promotie goed te keuren."





Burgemeester Peeters is ontzet door de beschuldigingen van N-VA. "Dit is je reinste smeerlapperij van N-VA. Die woorden mag je gerust in mijn mond leggen. Wij weten totaal niet waar Audit Vlaanderen naar op zoek is maar het is nogal evident dat wij polsen bij onze diensten om te horen welke stukken worden opgevraagd."





"Er gebeuren jaarlijks duizenden administratieve verrichtingen in onze stad. Een foutje is rap gebeurd maar fraude is nog iets helemaal anders. Dit is niet alleen voor onze stad maar ook voor onze medewerkers een zware beschuldiging." (GMA)