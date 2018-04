MysteriA palmt domein Elzenhof in SPROOKJESFIGUREN MAKEN OPWACHTING OP FANTASY-EVENEMENT GEERT MERTENS

14 april 2018

02u44 0 Aarschot Het domein Elzenhof wordt op zaterdag 5 mei ingepalmd door allerlei rare figuren. Voor de eerste keer is het domein het decor voor het fantasy-event MysteriA. Volgens de inrichters wordt het een evenement waar alle dromen werkelijkheid kunnen worden. Heel wat verklede figuren, die zo uit een sprookje geplukt lijken, maken er hun opwachting.

Na 'Halloween town' pakt de groep dit jaar uit met een heus lente-event. "Dankzij de samenwerking met 'Atelier Wonderland' en 'Thee met een Verhaal' konden we dit project uitwerken dat zowel de jongsten als volwassenen zal weten te betoveren", klinkt het.





"De deuren openen om elf uur. Meteen kan je deelnemen aan een 'Victorian Picknick' waarbij je kan genieten van een streekproductenmandje. Wie wil kan ook zijn eigen picknick meenemen. Ondertussen wordt er een heus theeduel georganiseerd." Daarbij wordt een handvol koekjes in thee gedrenkt en opgegeten zonder te morsen.





Elfen, goblins en sages

Doorlopend vinden er optredens plaats van allerlei groepen zoals de Ierse dansgroep 'Rince Campinia' of de oriëntaalse buikdansgroep 'Asiyalla'. Daarnaast maken ook 'Enchanting Princesses', 'Quiesco' en 'Cathubodua' hun opwachting. "Die laatste wordt ondertussen gerekend tot één van de beste 'symphonic metal bands' en nemen de bezoekers mee in een hun wereld van elfen, goblins en sages."





Ook heel wat internationaal bekende artiesten komen langs. "Dankzij goede contacten mogen we 'The Time Travellers' ontvangen en de 'International Steampunk Objective' met hun hele kampement. Dat omvat onder meer een apotheek, een parfumerie, een tijdreizigerspostkantoor en een heus wapenarsenaal. Bezoekers mogen allerlei vragen stellen en kunnen ook een tijdreispaspoort laten afstempelen." Met 'The Nithsdale Tomb' komt een echt rariteitenkabinet langs met gemummificeerde zeemeerminnen en demonen die gevangen zitten in relieken uit Mesopotamië.





De tickets kosten 6 euro voor kinderen en 10 euro voor volwassenen. Er zijn ook combitickets met barbecue (ook vegetarisch) voor 25 euro. Voor meer informatie en tickets kan je terecht op www.ticketgang.be.