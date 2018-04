Musicalkampen onder leiding van Stijn en Lokke 10 april 2018

Jongens en meisjes van acht tot vijftien jaar kunnen in de paasvakantie deelnemen aan musicalkampen onder leiding van Stijn Kolacny van het meisjeskoor Scala en zijn echtgenote, professioneel musicalactrice Lokke Dieltiens. De repetities gaan door in het Sint-Jozefscollege. Als apotheose volgt er een voorstelling voor de ouders. "Vorige week waren er 22 deelnemers", zegt Stijn Kolacny. "Deze week nog eens 20. De kinderen wanen zich als Annie uit de gelijknamige musical of als één van de Von Trapp-kinderen uit The Sound of Music." Ook in de zomervakantie vinden er nog musicalkampen plaats.





Voor meer info: www.high-five.be (GMA/Foto GMA)