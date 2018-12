Motorrijder gewond Kristien Bollen

12 december 2018



Op de Diestsesteenweg ter hoogte van de Meyerveldstraat in Aarschot raakte dinsdagavond rond 18.55 uur een motorrijder gewond. De 25-jarige motorrijder uit Kortenaken was gestopt op de rijbaan om af te draaien maar de bestuurder die achter hem kwam, had dit niet gezien en reed op hem in. De motorrijder raakte lichtgewond en werd ter verzorging en verdere controle overgebracht naar de spoeddienst van het AZ in Diest. De bestuurder van de wagen, een 87-jarige man uit Tielt-Winge bleef ongedeerd.