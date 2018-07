Mooi weer? Springkastelenfestival! 23 juli 2018

De leden van de vzw Bekaf blijven ondertussen niet bij de pakken zitten. Als het mooi weer is, worden de springkastelen bovengehaald en verandert het voetbalplein - aan de scoutslokalen - in een springkastelendorp. "Dat proberen we de hele zomer te doen", zegt Sanne Verbruggen van het jongerencomité.





Binnenkort wordt er ook een 'speelbrug' aangelegd. Op die manier kunnen de kinderen rechtstreeks, zonder de toegangsweg van de parochiezaal te kruisen, naar de springkastelen. Afgelopen weekend was het springkastelenfestival al enorm in trek. Talloze kinderen kwamen mee springen. De opbrengst is bestemd voor de uitbouw van Bekaf. (GMA)