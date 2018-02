Mondiale dag in Sint-Jozefscollege 07 februari 2018

02u34 0 Aarschot Bijna 700 leerlingen werden ondergedompeld in andere culturen tijdens de mondiale dag van het Sint-Jozefscollege in Aarschot.

"Er werd onder meer Indonesisch en Zuid-Amerikaans gekookt", zegt Daniël De Bruyne van de school. "Daarnaast kwamen er ook vier vluchtelingen getuigen. We hadden onder anderen iemand uit Afghanistan en Irak te gast." De hele dag vonden er in de school ook workshops plaats. Zo kon er onder meer op een Afrikaanse manier gedanst worden en waren er ook lessen djembé. De leerlingen amuseerden zich en de versnaperingen gingen er vlot in. "Soms wel een beetje pikant maar lekker", klinkt het. (GMA)