Molendreefwijk krijgt speelboomhut 27 april 2018

02u27 0

De kinderen van de Molendreefwijk in Rillaar hebben er een nieuwe speelboomhut bij. Ze hadden het ontwerp zelf gekozen. Om de speelplek in de wijk op te waarderen, werkten de bewoners samen met het stadsbestuur, Jeugdcentrum De Klinker en Buurtwerk Aarschot. Eerder werd in de wijk al een pingpongtafel gezet en een BMX-parcours aangelegd. De provincie Vlaams-Brabant steunde het project met een subsidie van 8.000 euro.





(VDWT)