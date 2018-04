Molendreefwijk kan eindelijk weer spelen STAD HULDIGT BOOMHUT VOOR LOKALE JEUGD IN GEERT MERTENS

11 april 2018

02u26 0 Aarschot De Molendreefwijk heeft opnieuw een volwaardige speelplek, nadat in 2007 het toenmalige pleintje ten prooi gevallen was aan vandalen. Naast BMX-hindernissen en een pingpongtafel werd er nu ook een nieuwe speelboomhut gebouwd.

De kinderen uit de buurt mochten zelf beslissen hoe de speelplek ingevuld zou worden. "We vinden het belangrijk om hen zelf te laten nadenken over de invulling van de open ruimte", zegt schepen van Jeugd Mattias Paglialunga (CD&V). "De kinderen hadden meerdere goede ideeën en kozen uiteindelijk resoluut voor een boomhut."





"Dat ze voor een groene speeltuin gekozen hebben, kan ik alleen maar toejuichen", pikt schepen van Leefmilieu Geert Schellens (sp.a) in. "Het is belangrijk dat kinderen in een groene en gezonde omgeving kunnen spelen. Dat de buurtbewoners zo betrokken zijn, is een mooi voorbeeld van samenwerking tussen stad en buurt."





Het project kon rekenen op de steun van de provincie Vlaams-Brabant, waardoor er een extra grote boomhut geplaatst kon worden. Het ging om een subsidie van 8.000 euro. "Het is belangrijk dat jongeren in het dichtbebouwde Vlaams-Brabant even tot rust kunnen komen, of zich kunnen uitleven in die kleine, groene oases", zegt gedeputeerde Tie Roefs, bevoegd voor Jeugdbeleid. "Daarom ondersteunt de provincie Vlaams-Brabant lokale besturen die willen investeren in jeugdvriendelijke openbare ruimte."





Proces van jaren

Het speelplein in de Molendreefwijk kent een bewogen geschiedenis. In 2007 werd het nog afgebroken omdat het enorm te lijden had onder vandalisme. De veiligheid van de spelende kinderen kon immers niet meer gewaarborgd worden, maar de ingreep was niet naar de zin van de bewoners. Er werd zelfs een petitie opgestart met de vraag om snel een nieuw speelplein te realiseren. Het werd uiteindelijk een proces van jaren. In 2011 sprong een eerste plan voor een nieuw speelplein nog af door twee klachten van omwonenden. "Maar nu hebben de kinderen opnieuw een volwaardige speelplek", klinkt het nog.





De feestelijke opening van de boomhut vindt vandaag plaats om 14 uur. Na het officiële gedeelte kunnen de kinderen uit de buurt de boomhut meteen verkennen. Er zal ook gespeeld kunnen worden met en bakfiets vol spelmateriaal.