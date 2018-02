Mobiele beweegbanken op verschillende locaties 27 februari 2018

De mobiele beweegbank van Iputup vzw staat deze maand aan het sportcentrum Demervallei. In de toekomst kunnen er mogelijk op verschillende locaties in het centrum beweegbanken geplaatst worden.





De bank wil mensen aanzetten om op een vernieuwende manier te bewegen. "Het is een compact all-in-one toestel dat een unieke waaier aan lichaamsoefeningen mogelijk maakt", zegt schepen van Sport Geert Schellens (sp.a). "Aan de hand van een bijhorend infopaneel of de beweeg-app kan je individueel of in groep trainen aan de beweegbank."





Ook enkele schepenen en de burgemeester namen deel aan een groepssessie.





"Het was een heel positieve ervaring", aldus Schellens. "We overwegen zelfs om enkele beweegbanken aan te kopen en ze op strategische sport- en beweeglocaties te installeren." (GMA)