MNM haalt Anushka Melkonian binnen AARSCHOTSE START ALS PRESENTATRICE URBAN 50 GEERT MERTENS

16 februari 2018

02u39 0 Aarschot Het is vandaag dé grote dag voor Anushka Melkonian (23) uit Aarschot. Straks neemt ze de fakkel over van Brahim Attaeb als presentatrice van de MNM Urban50. Anushka, die in België geboren is maar Armeense roots heeft, werd vorig jaar ontdekt tijdens de MNM Talentendagen. "Ik ben superzenuwachtig voor de uitzending", zei ze gisteren. "Ik hoop dat ik wat zal kunnen slapen..."

"Eigenlijk is 'voor-de-radio-werken' nooit mijn ambitie geweest", verklapt de Aarschotse. "Nu, MNM is altijd wel mijn lievelingszender geweest. Daarom heb ik ook deelgenomen aan de Talentendagen. Gaandeweg ben ik verliefd geworden op het vak. Dat ik de MNM Urban50 mag presenteren, is fantastisch. Urban is mijn lievelingsmuziek. Het programma is me op het lijf geschreven. Ik kan het nog steeds niet geloven, maar heb er zot veel zin in."





Radio Scorpio

Helemaal zonder ervaring is Anushka niet. "De voorbije jaren studeerde ik Communicatiewetenschappen in Leuven", zegt ze. "Op die manier ben ik terechtgekomen bij Radio Scorpio. Gaandeweg zag ik het steeds meer zitten om programma's op MNM te presenteren, maar ik moet eerst leren wandelen voordat ik kan lopen."





Ook op televisievlak heeft ze ambitie. Op dit moment volgt ze een audiovisuele richting aan de Thomas More hogeschool in Mechelen. "Binnenkort ga ik een redactiestage doen."





Aleydistheater

De stad Aarschot is voor haar een rustpunt. "Op mijn twaalfde ben ik hier komen wonen", vertelt ze. "Mijn middelbaar heb ik afgewerkt in het Sancta Maria Instituut. Nu nog kom ik graag in de cinema en de horecazaak Harten Troef."





Niet enkel presenteren kan ze goed. "Ik ben ook jarenlang bij het Aleydistheater actief geweest", gaat ze verder. "Laat dat nu net het theatergezelschap zijn waar dj Tom De Cock van MNM ook geacteerd heeft. Acteren vind ik de max; voor een acteeropdracht mogen ze me altijd bellen. Waar ik mezelf over vijf jaar zie? Ik hoop uiteindelijk een mooie mix van televisie-, radio- en acteerwerk te kunnen doen. Dat is mijn grote droom."





Dat Anushka in de media zou terechtkomen, stond in de sterren geschreven. "Ik heb altijd te horen gekregen dat ik het op de één of andere manier zou maken", lacht ze. "Mijn ouders zijn supertrots en ook mijn vrienden zijn heel fier."





Wie in de voetsporen van Anushka wil treden, kan zich inschrijven voor de editie 2018 van de MNM Talentendagen. Ook MNM Dance 50-dj Laura Govaerts en MNM rewind-dj Evelyn De Backer werden ontdekt op die talentendagen. Meer info kan je vinden op mnmzkttalent.be