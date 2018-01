Minderjarige brandstichters chirolokalen gevat 02u25 0 Kristien Bollen De brand aan de chirolokalen leverde hallucinante beelden op. Aarschot In de oude chirolokalen in Ourodenberg brak woensdagavond 27 december een zware brand uit. Buurtbewoners sloegen alarm, maar de brandweer kon niet voorkomen dat de lokalen volledig in de vlammen opgingen, de containers met materiaal konden wel gered worden.

"Ik kreeg telefoon van een buurvrouw, die vertelde dat ze grote vlammen zag komen vanuit onze lokalen", vertelde hoofdleidster Kato Govaerts die avond. "Meteen ben ik in de wagen gesprongen. Toen ik aankwam, waren de politie en de brandweer al ter plaatse, maar ze konden nog weinig doen."





De verlaten lokalen werden grotendeels in de as gelegd. Getuigenverklaringen leidden al snel naar enkele minderjarige verdachten. Op donderdag 11 januari werden drie jongens verhoord over de feiten door de recherche van politie Aarschot. Een 15-jarige jongen uit Aarschot bekende dat hij brand had gesticht in de lokalen. Hij zal voor de jeugdrechter worden geleid. Een 14-jarige jongen uit Leuven gaf toe dat hij bij de feiten aanwezig was. Hij wordt verder opgevolgd door het parket van Leuven. Een derde vriend, een 14-jarige uit Herenthout, werd ter beschikking gesteld van het parket van Mechelen.





Intussen is de jeugdbeweging druk bezig om vrijwilligers en sponsors te zoeken voor een nieuwbouw. "Dat politie de daders heeft kunnen klissen is een goede zaak", aldus Govaerts. "Niet dat onze problemen hierdoor opgelost zijn, neen, het zal niets aan de zaak veranderen. Toch is het goed om te weten dat ze niet helemaal ongestraft zullen blijven. Intussen hielden we een jeneverdrink om wat geld in te zamelen en na de examens (begin februari, red) gaan we met het bouwteam en leiding rond de tafel zitten om te bekijken welke acties we nog kunnen organiseren om de bouw rond te krijgen." (KBG)