Middenstandsraad houdt tweede Paaseierenrace op Demer Tom Van de Weyer

18 april 2019

De Aarschotse Middenstandsraad houdt de tweede editie van de Paaseierenrace op zaterdag 20 april om 14 uur op de gesloten Demerarm op de parking Demervallei. De race start aan ’t Atelier op de Roland Renskade en finisht aan het bruggetje bij Delhaize. 1.500 eieren doen mee in de strijd. De eerste drie plaatsen krijgen een waardebon bij handelaars in groot-Aarschot. Deelnemen is gratis. Je kan je registeren tot zaterdag 12 uur in het huisje van de Paashaas op de Grote Markt.

De race-eieren kan je ook verkrijgen tijdens de etalagewedstrijd die nog loopt tot zaterdag 12 uur. De hele familie ontdekt al wandelend het aanbod van 118 handelszaken in groot-Aarschot. De vragen zijn makkelijk en in het thema van Pasen. Deelnemingsformulieren vind je bij de handelaars.