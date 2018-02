Met bonte stoet de vakantie in 10 februari 2018

Zo'n 150 kinderen en leerkrachten van Onze School in Wolfsdonk (Aarschot) trokken gisteren tijdens de carnavalsstoet verkleed door het dorp. De kleinste kindjes mochten plaatsnemen op een heuse praalwagen. "We zijn onder meer verkleed in een eenhoorn, een banaan, een discomeisje en een politieman", zeggen Lenka, Milana, Lisa, Marlise en Linde van het vijfde jaar in koor. "We vinden dit heel leuk. Of we zo elke dag naar school willen komen? Ja, hoor!" (GMA)