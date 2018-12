Met 80 gram cannabis betrapt bij alcoholcontrole Stefan Van de Weyer

19 december 2018

15u21 0 Aarschot Een vrouw en een man uit Aarschot moesten zich onlangs bij de Leuvense strafrechter komen verantwoorden voor inbreuken op de drugwetgeving. De man werd bij een alcoholcontrole op 17 januari 2017 in Hechtel-Eksel uit het verkeer geplukt. In de wagen waarin zich drie vrouwen als passagier bevonden, waaronder zijn medebeklaagde, werd 80 gram cannabis gevonden.

Bij een huiszoeking diezelfde dag op hun adres in Aarschot werden nog gebruikershoeveelheden cannabis gevonden.

“Deze feiten kunnen niet door de beugel. Beide beklaagden hadden vele Nederlandse contactnummers in hun gsm staan wat bewijst dat ze regelmatig in Nederland drugs gingen halen”, merkte de procureur des konings op. Voor de man werd een maatschappelijke enquête gevorderd om zijn drugproblematiek te kaderen. De vrouw had in het verleden al een werk- en een probatiestraf uitgevoerd voor druggerelateerde feiten. Het openbaar ministerie vroeg een alternatieve straf voor de vrouw omdat ze anderhalf jaar geleden moeder was geworden en haar leven sindsdien drastisch veranderde. Wat de rechter van oordeel is, wordt duidelijk op 23 januari, want dan valt de uitspraak.