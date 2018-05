Medewerker festival smokkelt joints binnen 29 mei 2018

Drie maanden cel en 6.000 euro boete riskeert een 23-jarige man uit Aarschot die als medewerker van een Aarschots festival in mei 2017 twee joints binnensmokkelde. Hij ging deze in een wagen van een vriendin halen en smeet ze over de omheining. "Het is de taak van organisatoren van festivals om drugs buiten te houden, het is schrijnend dat hij het tegendeel deed", aldus het openbaar ministerie. Gezien zijn jonge leeftijd kon de procureur leven met 50 uur werkstraf. Uitspraak op 25 juni. (SVDL)