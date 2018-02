McDonald's: ja of nee? 06 februari 2018

02u52 0 Aarschot Krijgt Aarschot een McDonald's of niet? De initiatiefnemers van een Facebookgroep menen te weten dat het voor 2019 is, al kan de hamburgerketen dat nieuws nog niet bevestigen.

"Uit de bevraging van de jeugd was dat één van de punten die altijd weer boven kwamen drijven: een McDonald's in Aarschot", zegt schepen Paglialunga, die zelf ook al contact had met expansiemanagers. "Nu, wij bepalen natuurlijk niet welke zaken zich in de stad komen vestigen. Al weet ik wel dat Aarschot voor McDonald's met stip op nummer één staat als locatie om een nieuw hamburgerrestaurant te openen."





En wat de precieze locatie betreft, wordt er gesproken over het nieuwe deel van shoppingcenter Witte Molen. "Voor McDonald's is het belangrijk dat er een drive-in gebouwd kan worden", voegt Paglialunga eraan toe. "Bovendien moet de zaak dicht bij het centrum liggen. Op stedenbouwkundig vlak is dat niet zo evident. Als stadsbestuur weten wij momenteel niet of een McDonald's op die locatie stedenbouwkundig mogelijk is."





McDonald's zelf kon gisteren geen officiële reactie geven. Al was de keten wel al op de hoogte van het bestaan van de Facebookgroep 'Wij willen een McDonald's in Aarschot'.





(GMA)