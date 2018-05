Marc Dex krijgt Lifetime Award 11 mei 2018

02u28 0

Marc Dex heeft de Golden Lifetime Award gekregen, zeg maar de Oscar van het Nederlandstalige lied. Dat gebeurde donderdag in de Gasthuiskapel. Dex is vooral bekend van de liedjes 'Oh, clown!' en 'Maar in Amerika'. Marc is ook de vader van zangeres Barbara Dex. Eerder ontvingen Eddy Wally, Will Tura, Rob De Nijs, Paul Severs en Bobby Prins al de prijs. "Dit is een waarderingsprijs voor artiesten van bij ons", zegt organisator Paul Peeters. Er was ook een carrièreprijs voor zangeres Truus en postuum ging er een award naar Ron Davis. (GMA)