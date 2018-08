Man wordt agressief tegen deurwaarder 04 augustus 2018

Een gerechtsdeurwaarder bood zich woensdagochtend rond 9.20 uur aan bij een appartement in de Schaluin in Aarschot. Hij moest daar in beslag genomen goederen gaan ophalen. Omdat werd gevreesd dat de eigenaar van de spullen zich agressief zou kunnen opstellen, was de politie al in de buurt. De man werd effectief verbaal agressief naar de deurwaarder en zijn personeel en stelde zich dreigend op.





Ook toen de politie tussenbeide kwam, bleef de man zich agressief en weerspannig opstellen. Hij moest tegen de grond gewerkt worden terwijl hij zich hard bleef verzetten. De 32-jarige man liep enkele schaafwonden maar bleef verder ongedeerd. De politiemensen hadden geen verzorging nodig. Het parket paste het snelrecht toe en dagvaardde de man om te verschijnen voor de rechtbank eind augustus. (KBG)