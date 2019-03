Man verongelukt onder boom Tom Van de Weyer

22 maart 2019

21u06 0

In de Tieltseweg in Rillaar is vrijdagnamiddag een man om het leven gekomen toen hij een boom aan het snoeien was op zijn privédomein. De MUG en brandweer kwamen ter plaatse rond 15.30 uur, om de man, een jongbejaarde, vanonder de omgevallen boom vandaan te halen. Het slachtoffer overleed ter plaatse. Hoe het ongeluk precies gebeurde is onduidelijk. De brandweer van Aarschot bevestigt het overlijden.