Man overleden op parking tijdens markt 18 mei 2018

02u31 0 Aarschot Op de Demervalleiparking in Aarschot is gisterenochtend een man gestorven tijdens de wekelijkse markt. Omstaanders dienden de eerste hulp toe en er werd nog een AED-toestel bijgehaald uit het politiekantoor op nog geen 100 meter afstand. De politie bleef reanimeren tot de MUG-dienst ter plaatse was maar al die hulp kwam te laat.

"De man van 79 jaar uit Aarschot was gisterenochtend al opgemerkt op de wekelijkse markt die hij zelf ook bezocht voor zijn inkopen. Toen was hij al even onwel geworden en werd aangesproken door omstaanders. De man gaf echter aan dat het wel zou gaan en enkele ogenblikken later ging het hem schijnbaar al beter. Daarop wandelde hij naar zijn wagen. Rond 8.20 uur trok hij de aandacht van omstaanders omdat hij met de voet op het gaspedaal bleef duwen. Passanten begonnen de zorgen toe te dienen en de hulpdiensten werden gealarmeerd. Met het reanimatietoestel van het politiebureel probeerden enkele agenten de man te reanimeren tot een MUG-team van het UZ Leuven en ambulance ter plaatse waren. Helaas kon geen hulp meer baten voor de man en overleed hij ter plaatse", zegt commissaris Wim Alaerts van de politie. De parking werd voor een deel afgesloten en een wetsgeneesheer kwam ter plaatse. Dat is een standaardprocedure, maar wellicht gaat het om een natuurlijke dood van de bejaarde. (KBG)