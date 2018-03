Man gaat ex-schoonvader te lijf 03 maart 2018

02u33 0

Een twintiger uit Aarschot is veroordeeld tot vier maanden cel voor bedreigingen aan zijn ex en slagen aan zijn voormalig schoonvader. De omgangsregeling voor hun kind bleek een bron van frustratie voor B.V. (27). Begin 2016 liep het meermaals uit de hand in Bekkevoort. De twintiger bedreigde meermaals zijn ex en pakte haar vader hardhandig aan. "Hij heeft zijn kalmte niet kunnen bewaren en reageerde op fysieke wijze", aldus de rechter in het vonnis. De vader zou kampen met een lage frustratie-tolerantiegrens. De rechter veroordeelde hem tot vier maanden cel en 600 euro. Hij moet zo'n 1.380 euro schadevergoeding betalen. (KAR)