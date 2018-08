Man dreigt deurwaarder door raam te gooien: Vier maanden cel en 400 euro boete gevraagd 28 augustus 2018

02u43 0 Aarschot Vier maanden cel en 400 euro boete is wat een 32-jarige man uit Aarschot boven het hoofd hangt. Toen een gerechtsdeurwaarder zich aan zijn flat aanbood in gezelschap van de politie werd hij agressief.

Op woensdagochtend 1 augustus rond 9.20 uur bood een gerechtsdeurwaarder zich aan bij een appartement op het Schaluin in Aarschot. Hij moest daar in beslag genomen goederen gaan ophalen.





Preventief politie

Omdat werd gevreesd dat de eigenaar van de spullen zich agressief zou kunnen opstellen, was de politie al preventief in de buurt. De man werd effectief verbaal agressief naar de deurwaarder en zijn personeel toe en stelde zich dreigend op. "Vanaf dat er iets in een doos verdwijnt, vliegen er mensen door het raam", klonk het toen.





Gevuld strafblad

Ook toen de politie tussenkwam, bleef de man zich agressief en weerspannig opstellen. Hij moest tegen de grond gewerkt worden, terwijl hij zich bleef verzetten. De dertiger liep enkele schaafwondenop, de agenten hadden geen verzorging nodig. "Beklaagde heeft al een goed gevuld strafblad sinds hij voor de jeugdrechter moest verschijnen", wist het Openbaar Ministerie.





De advocaat van de dertiger hoopte op een celstraf met uitstel. Uitspraak op 24 september. (SVDL)