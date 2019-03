Man doet valse noodoproepen: 3 maanden cel KAR

05 maart 2019

18u16 0

Een 31-jarige man uit Aarschot is veroordeeld tot 3 maanden cel voor valse noodoproepen en het niet betalen van een taxirit. Andy V. bestel op 18 februari vorig jaar een taxi “wetende dat hij in de volstrekte onmogelijkheid verkeerde om te betalen”, aldus de rechter. Drie maanden eerder deed hij een valse noodoproep naar het nummer 101. Op 29 mei vorig jaar herhaalde hij dat trucje opnieuw. V. stuurde zijn kat naar de rechtbank. Daar kreeg hij 3 maanden cel en een geldboete van 1.600 euro. De dertiger is zijn blanco strafblad kwijt.