Man die zwarte tiener op sporen trok, sloeg vorig jaar stationschef knock-out DERTIGER BETROKKEN BIJ VECHTPARTIJ IN STATION KREEG RECENT NOG 18 MAANDEN KIM AERTS

01 september 2018

02u25 8 Aarschot Jonas V. (35), de man die betrokken was bij het racistisch incident in het station van Aarschot, kreeg afgelopen jaar tweemaal voorwaarden opgelegd. Zijn 18 maanden celstraf moest hij niet zitten als hij zich een jaar liet behandelen voor zijn heroïneverslaving. Zover kwam het dus niet.

De raadkamer in Leuven verlengde gisteren de aanhouding van Jonas V. met een maand. Het gerechtelijk palmares van de dertiger liegt er niet om: V. stond dit jaar nog terecht omdat hij de stationschef van Aarschot vorig jaar in mei rake klappen had gegeven nadat die een opmerking maakte over het feit dat V. de wachtzaal proper moest achterlaten. De dertiger achtervolgde het 56-jarige slachtoffer tot in de tunnel onder de sporen. Hij schopte hem tegen de benen en deelde een slag uit op het oog. De stationschef was twee dagen werkonbekwaam.





Nog vorig jaar sloeg V. een caféganger in het centrum meermaals in de maag en trok daarbij een keukenmes. Voor de slagen en het wapenbezit kreeg V. in juni 10 maanden cel met uitstel. Om niet in de gevangenis te vliegen, moest hij zich wel aan een waslijst voorwaarden houden. Geen strafbare feiten plegen en zich minstens een jaar residentieel laten opnemen waren er daar twee van.





Dezelfde voorwaarden kreeg de dertiger vorig jaar al opgelegd na feiten van winkeldiefstal en nogmaals slagen en verwondingen in 2016. Hij duwde toen een bejaarde dame van haar fiets die getuige was hoe hij aan de Carrefour met flessen drank aan de haal ging. Hij graaide in diezelfde periode ook nog 50 euro uit de handen van een blinde vrouw aan een bankautomaat. Dat kwam V. vorig jaar te staan op 8 maanden cel met uitstel. Zijn voorwaarden lopen nog minstens tot medio 2021 maar dat belette de dertiger niet om zondag opnieuw zijn boekje te buiten te gaan. Samen met twee vriendinnen werd een 15-jarige jongen op de sporen gegooid. Daar kwam het tot een gevecht. Op basis van de beelden van de zus van de tiener werden drie verdachten opgepakt.





Racistisch motief

Naast V. ging het om een 31-jarige en een 43-jarige vrouw. Het trio werd in verdenking gesteld voor opzettelijke slagen en verwondingen met racistisch motief. De twee vrouwen werden vrijgelaten. V. verscheen gisteren voor de raadkamer. Die besliste om de dertiger een maand langer in de cel te houden.





"Mijn cliënt heeft geen gestructureerd leven, laat staan vast werk. Nu is het hopen dat hij op korte termijn van de gevangenis naar een instelling kan", aldus de raadsman die ontkent dat zijn cliënt handelde vanuit racisme. "Hij heeft enkel in een impuls gehandeld tijdens een uit de hand gelopen discussie."