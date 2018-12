Man breekt heup tijdens discussie Kristien Bollen

14 december 2018

De Aarschotse politie kreeg afgelopen nacht rond 2.15 uur een oproep voor een ruzie tussen klanten in een café in de Gasthuisstraat in Aarschot. De discussie ontaarde in wat duw en trekwerk. De politie trof bij hun aankomst een man op de grond aan tegen een voorgevel in de Gasthuisstraat. Het slachtoffer kon zich niet veel herinneren van de juiste omstandigheden en had pijn aan het rechterbeen. Hij brak vermoedelijk zijn heup en werd onder begeleiding van een mug-team overgebracht naar het ziekenhuis voor de nodige verzorging. De politie opende een onderzoek naar de onruststokers.