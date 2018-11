Man belaagde ex en dochter met 4.231 sms’jes KAR

05 november 2018

18u59 0 Aarschot Een man die zijn ex en dochter niet met rust kon laten, riskeert nu meer dan twee jaar cel.

P.D.C. (47) uit Aarschot kon de breuk met zijn ex maar moeilijk verkroppen, en daarom bleef hij de vrouw en hun dochter voornamelijk per sms lastigvallen. “Ik straf u zo hard dat je wenst dat je dood bent”, zo stuurde hij naar zijn bloedeigen dochter. Maar daar bleef het niet bij. In een korte tijdsspanne stuurde hij liefst 4.231 berichten. “Een vader onwaardig”, vond de procureur.

D.C. richtte zijn pijlen ook op de nieuwe partner van zijn ex, en diens familie. “Hij wachtte hen zelfs op aan hun woning, of wanneer ze naar het werk vertrokken”, schetste de aanklager het plaatje. Zij vroeg in totaal twee jaar en drie maanden cel voor belaging en bedreiging. D.C. werd overigens eerder al voor gelijkaardige feiten veroordeeld, maar ging daarna gewoon door. Intussen zit hij in de cel.

De advocaat van de beklaagde vroeg om opslorping met de eerdere feiten. “Hij heeft zeer veel moeite gehad om de relatiebreuk te verwerken”, klonk het. “Hij heeft die berichten gestuurd zonder over de gevolgen na te denken. Hij schaamt zich er ook voor.”

Indien opslorping geen optie is voor de rechter, vraagt de verdediging opschorting of een straf met uitstel onder voorwaarden. Vonnis op 3 december.