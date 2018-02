Majoor Jan Lambrechts neemt afscheid van hulpverleningszone 21 februari 2018

02u35 0 Aarschot Jan Lambrechts begon in 1998 bij de Aarschotse brandweerdienst en in 2015 stapte hij over naar de Hulpverleningszone Oost- en Vlaams-Brabant. Nu, twintig jaar later, is majoor Jan Lambrechts klaar voor een nieuwe uitdaging.

Als officier-dienstchef van het Gewestelijk Brandweercentrum Aarschot leidde hij een ploeg van 50 brandweermannen en deed hij aan brandpreventie. Hij was verantwoordelijk voor de operationele leiding van de brandweerdienst en voor de opmaak van noodplannen. Ook vervulde hij een belangrijk aandeel in grote interventies zoals die voor de wateroverlast in 1998, de brand van zitmeubelfabriek Sint-Jozef en de brand van een zwembadproducent op het bedrijventerrein.





In 2015 maakte Jan een carrièreswitch door over te stappen naar de Hulpverleningszone Oost- en Vlaams-Brabant. Op 1 maart 2018 zegt majoor Jan Lambrechts de hulpverlening in Aarschot definitief vaarwel en trekt hij naar Zaventem. Vanaf dan zal Lambrechts werken voor Brussels Airport Company. Als Head of Fire & Emergency Services zal hij verantwoordelijk zijn voor alle crisissituaties en incidenten op het gehele luchthaventerrein. Jan zal ook de contacten onderhouden met de overheidsdiensten en alle relevante luchthavenpartners.





Burgemeester André Peeters: "Ik wil Jan bedanken voor de jarenlange inzet en wens hem veel succes met zijn nieuwe uitdaging. Ik ben ervan overtuigd dat hij de job prima zal doen."





Ondanks het enthousiasme over zijn nieuwe job kijkt Jan positief terug op zijn jaren bij de Hulpverleningszone. "Ik wil zeker niet weggaan zonder al mijn collega's te bedanken. Ik zal met goede herinneringen terugdenken aan onze samenwerking. Ik wil vooral de mensen bedanken die mij een deel van het vak hebben aangeleerd en die een indruk hebben nagelaten door hun kennis, persoonlijkheid, dynamisme, vriendelijkheid of door al deze kwaliteiten samen." (KBG)