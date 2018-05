Mailadres van raadslid gehackt 14 mei 2018

02u25 0 Aarschot Het mailaccount van gemeenteraadslid Nicole Van Emelen (sp.a) is gehackt door cybercriminelen. Zij stuurden mails naar contacten uit haar adressenbestand om hen 850 euro af te troggelen.

Van Emelen had een mail geopend waarin gewaarschuwd werd dat haar gegevens van Microsoft waren geblokkeerd. Via deze weg zijn onbekenden binnengeraakt in de contactenlijst van het raadslid. "Woensdag kreeg ik verontruste telefoons van kennissen. Ze hadden een mail ontvangen, zogezegd vertrouwelijk en in mijn naam, dat het niet goed met mij gaat. Er werd gevraagd om 850 euro te storten om een kankerbehandeling te beginnen in Griekenland. Sommige mensen hadden wel hun telefoonnummer opgegeven, maar niemand heeft geld gestort."





Mogelijk hebben tientallen collega's van haar een dergelijke mail gekregen. Van Emelen stapte naar de politie. "Die kan niet ingrijpen zolang er geen financiële schade geleden is. Wel is mij aangeraden contact te nemen met de cel cybercrime. Ik heb mijn hotmail-account inmiddels afgesloten en een nieuw aangemaakt." (VDWT)