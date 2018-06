Maatregelen tegen wateroverlast 12 juni 2018

02u26 0

Om wateroverlast zoals op vrijdag 1 juni in de toekomst te voorkomen, zijn al meteen een aantal maatregelen genomen. Zo verwijderde de provincie Vlaams-Brabant, op aangeven van de stad, enkele obstructies uit de Motte. Deze trad buiten haar oevers waardoor verschillende woningen onder water liepen.





Ook gaf het department Technische Zaken problemen met enkele sluizen door aan de provincie die de zaak verder opvolgt. Ondertussen roept de stad Aarschottenaren op om zich te wapenen met zandzakjes.





"Elke werkdag kunnen lege zandzakjes van 8 tot 16 uur afgehaald worden in de brandweerkazerne aan de Boudewijnlaan", klinkt het. Deze zakjes kunnen gevuld worden met Lommelzand dat verkrijgbaar is in doe-het-zelfzaken en bij bouwhandelaars.





(GMA)