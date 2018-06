Lucia Dewolfs en Diederik Dunon op N-VA lijst 09 juni 2018

N-VA heeft in Leuven haar lijst voor de provincieraadsverkiezingen in het arrondissement Leuven voorgesteld. Vlaams Volksvertegenwoordiger Bart Nevens uit Kortenberg trekt de lijst voor Lucia Dewolfs uit Tienen en Diederik Dunon uit Aarschot. Eerder maakte N-VA al bekend dat staatssecretaris Theo Francken de provincielijst zal duwen.Met deze sterke lijst wil de N-VA in Vlaams-Brabant ook op provinciaal niveau de kracht van verandering doorvoeren. (VDT)