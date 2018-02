Lokale politie stelt nieuwe inspecteurs voor 14 februari 2018

02u25 0

De lokale politie van Aarschot heeft er drie nieuwe politie-inspecteurs bij. Britt Fierens, Vincent Van Cauwenbergh en Anneleen Schellens zijn de nieuwe krachten. "We hebben de laatste jaren gewerkt aan de vernieuwing en verjonging van ons politieteam", zegt burgemeester André Peeters (CD&V). "Eerder was in 2016 de vernieuwing aan de top met korpschef Bart Van Thienen en commissaris Evie Claes. Ook binnen het midden- en het lagere kader komen er geregeld nieuwe en jonge mensen bij." De voornaamste taken van de nieuwe krachten zijn interventies, het meldpunt bemannen, deelnemen aan wegcontroles en kleine onderzoeken uitvoeren.





(GMA)