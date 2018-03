Lokale Helden heeft beste concept van het land 20 maart 2018

Lokale Helden Aarschot is bekroond als het beste concept van het hele land. Lotto zette zopas drie initiatieven in de bloemen. Kamp A, dat de organisatie verzorgt, ging met de hoofdprijs van 1.500 euro aan de haal. "Niet alleen muzikaal talent werd bij het initiatief betrokken maar ook de lokale handels- en horecazaken." Dit jaar wil de organisatie nog een stapje verdergaan. "Bij Kamp A zijn we zeer blij met deze prijs te", zegt woordvoerder Jens Huysegems. "We hebben met Kamp A de afgelopen vijf jaar geprobeerd om lokaal talent zoveel mogelijk te ondersteunen en om hen podiumkansen te geven. " Singer-songwriters of groepen die willen meedoen aan de volgende editie van Lokale Helden Aarschot, kunnen zich inschrijven via www.aarschotsehelden.be.





