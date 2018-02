Lief en Rik zestig jaar getrouwd 22 februari 2018

Rik Van Dyck (86) en Godelieve 'Lief' Verreydt (81) hebben onlangs de zestigste verjaardag van hun huwelijk gevierd. Dat deden ze in zaal Den Abt, in thuisbasis Wolfsdonk. "Hoe we elkaar leerden kennen? Mijn vader was verantwoordelijke voor de ziekenkas en ik reed al eens voor hem rond met de fiets", vertelt Rik. "Zo kwam ik met veel mensen in contact. Sommige meisjes vroeg ik dan om iets te gaan drinken. En zo leerde ik Lief kennen." Het koppel kreeg vijf kinderen, twaalf kleinkinderen en intussen ook al zeven achterkleinkinderen.





(GMA)