Lichtstoet in Aarschot kent recordeditie

31 maart 2019

De 55ste lichtstoet van Aarschot was een groot succes. Het was dan ook schitterend weer. “Het was een recordeditie”, zegt burgemeester Gwendolyn Rutten (Open Vld). “We schatten dat er dubbel zoveel volk was dan vorig jaar. Alles is vlekkeloos verlopen. Een dikke proficiat voor de politie en veiligheidsdiensten en voor de organisatie uiteraard.” SC Gilde der Kasseistampers waren bijzonder opgetogen over het verloop van de stoet, waarin 55 mooi verlichte wagens meereden. “Het was echt super! Het volk stond op sommige plaatsen rijen dik.” Prins Kevin van CC JATienen was aangenaam verrast door de sfeer en de grote opkomst. “Van bij de start was er bijzonder veel volk en ook plaatsen waar voorheen geen of weinig toeschouwers stonden, stonden mooi opgevuld met mensen. Echt prachtig!” Wie vandaag nog naar een carnavalstoet wil trekken, kan terecht om 14.11 uur in Bekkevoort. Daar staan 23 wagens klaar voor een parcours langs de Steenberg, Oude Leuvensebaan, de Schillekensberg, Oude Tiensebaan, Meutelstraat, Witteweg om zo via de Oude Leuvensebaan terug naar het vertrekpunt op de Steenberg te gaan.