Leerlingen van Dol-Fijn komen in pyjama naar school Tom Van de Weyer

15 maart 2019

17u41 0 Aarschot De 342 leerlingen van basisschool Dol-Fijn in Rillaar kwamen vrijdag allen naar school in hun pyjama, onesie en op pantoffels. Ze deden mee aan de Nationale Pyjamadag, van Ketnet en radio MNM, om Bednet te steunen. Dankzij het webcamsysteem Bednet kunnen zieke leerlingen die langdurig thuis zitten, toch alle lessen volgen via een scherm en microfoon.

Dolf-Fijn heeft één leerling die Bednet gebruikt, de zesjarige Arne Dehaes in het eerste leerjaar. Door zijn zware chemokuren moet Arne thuisblijven. Zijn klasgenoot Kasper Cornelis zet elke ochtend de mobiele camera aan. Dankzij Bednet hoeft Arne niets te missen van wat in zijn klas gebeurt. “Hij kan met iedereen praten en doet mee aan de groepsopdrachten. We spelen ook gezelschapsspelletjes met hem.” Toch gaat juf Elise af en toe bij Arne thuis langs om te kijken hoe het met hem gaat.

“Bednet kost ons of de ouders van Arne helemaal niets. Het wordt gefinancierd door de Vlaams overheid”, zegt Lien Dehaene, directeur van Dol-Fijn. “Vooraf kwam een instructeur uitleggen hoe alles werkt en we krijgen geregeld opvolging. We bevelen het iedere school aan die een langdurig zieke leerling heeft.”