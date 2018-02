Leerlingen kunnen pop-up stores openen 13 februari 2018

02u57 0 Aarschot Leerlingen van het secundair kunnen voortaan een pop-upstore openen in De Stadsfabriek. De stad zet, samen met hogeschool UCLL, het project 'PopSpot' op. Van 20 februari tot en met 17 maart baten leerlingen van de scholen stores uit in De Stadsfabriek. Zo kunnen jongeren proeven van het ondernemerschap en wordt hun ondernemerszin geprikkeld.

De bedoeling is om jongeren te laten proeven van het ondernemerschap. "Termen als 'businessplan' en 'stockbeheer' worden dan plots een pak concreter", zegt schepen van Lokale Economie Mattias Paglialunga (CD&V).





Leerlingen konden hun concepten al kort voorstellen aan een groep experts. "De experts waren handelaars uit het kernwinkelgebied, leden van de middenstandsraad en bestuurders van Unizo Groot-Aarschot", klinkt het. "De studenten kregen onder meer tips en constructieve feedback die hen zal helpen bij het opzetten van hun eigen pop-upstore."





Sofie Guns van de hogeschool UCLL is blij met de samenwerking. "Het stadsbestuur voert een actief leegstandsbeleid en werkt verschillende maatregelen uit om de kern te versterken", zegt ze. "Bovendien is er een pop-up reglement dat de huur van een handelspand voor een korte termijn mogelijk maakt."





Naast het praktijkgerichte aspect van pop-upstores kunnen leerlingen, studenten én handelaars ook workshops volgen in de pop-up Academy. Er is onder meer een workshop over social media en winkelinrichting. De Stadsfabriek is gelegen aan de Martelarenstraat 36. (GMA)