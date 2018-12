Leerlingen KAMSA nemen singles op voor Warmste Week Tom Van de Weyer

03 december 2018

16u47 0 Aarschot Leerlingen van het vierde en zesde jaar HUCU van het Atheneum KAMSA hebben samen twee singles gemaakt voor de Warmste Week. ‘Kill it with love’ en ‘Fightin’ zijn gemaakt en opgenomen tijdens de lessen muziek. De nummers worden te koop aangeboden op de gangbare platformen (iTunes, Spotify, Playstore, Applemusic, Amazon, Deezer) en kunnen ook gestreamd worden.

De release is gepland voor zaterdag 8 december. Vanaf 7 december zijn de bijhorende clips te bekijken op You Tube. De singles worden ook verkocht op school, in samenwerking met het vijfde jaar Verkoop. Veldritkampioen Sven Nys wordt peter van de actie ‘Kamsa Music’, die een eigen pagina heeft op Facebook en Instagram. De opbrengst gaat naar Kom op tegen kanker. Een delegatie van de school zal het eindbedrag van de verkoop afgeven op 18 december bij Studio Brussel, dat zijn kampen opslaat in het domein Puyenbroeck in Wachtebeke.