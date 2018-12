Leerlingen BuSO De brug brengen spetterende kerstshow Kristien Bollen

18 december 2018

18u23 3

BuSO De Brug bestaat volgend jaar 50 jaar. De school kondigde de viering van haar 50ste verjaardag alvast aan met een wervelende kerstshow. Afgelopen weekend toverde ze haar schildersatelier aan de Bekaflaan om tot een grote spektakelruimte voor een fantastische show.

BuSO-land aan de Demer was ‘the place to be’. Van Joske Vermeulen over de Sardienendans tot Fernando van ABBA: de leerlingen van BuSO De Brug namen de toeschouwers mee op reis doorheen de tijd. De organisatie van de show was in handen van de leerkrachten. Op een buitengewone manier sloot de school het jaareinde af met alleen maar blije gezichten en lachende mensen. Er was muziek, dans, playback en natuurlijk ook een hapje en een drankje. Het knusse schildersatelier zat afgeladen vol en de reacties waren unaniem lovend. Burgemeester André Peeters kon het initiatief alleen maar toejuichen: “Het leven is een feest, maar je moet zelf de slingers ophangen.”