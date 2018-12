Leerling betrapt met drugs en verdacht van dealen Kristien Bollen

14 december 2018

In het Damiaaninstituut in Aarschot betrapte leerkrachten deze voormiddag rond 10.30 uur een 15-jarige student uit Tielt-Winge op het bezit van een kleine hoeveelheid lsd. De school bracht meteen de politie hiervan op de hoogte. De Aarschotse politie opende een onderzoek tegen de minderjarige, er is ook een vermoeden dat de jongen drugs dealt.