Leegverkoop retrowinkel Queen Josephine 17 februari 2018

02u26 0

De retrowinkel Queen Josephine en King Joseph, op het Schaluin in Aarschot, stopt ermee. "Met veel pijn in het hart gaan we, omwille van gezondheidsredenen, stoppen met onze winkel", zegt Marlies Monnaie. Maar elk nadeel heeft ook een voordeel. "Al onze stock gaat nu zaterdag de deur uit aan halve prijs." Keukenklokken, drinkmokken, snoeptrommels, allerlei aankledingen kunnen er teruggevonden worden. Bezoekers kunnen er de hele dag terecht. (GMA)