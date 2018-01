Leegstand neemt lichtjes af STEEDS MEER ZAKEN VINDEN METEEN EEN OVERNEMER GEERT MERTENS

31 januari 2018

02u27 0 Aarschot Het voorbije jaar is de leegstand in de binnenstad lichtjes afgenomen, namelijk van 9,9 naar 9,3%. Opvallend is dat heel wat zaken meteen een overnemer vonden. Dat is onder meer het geval met Brasserie Flavie, het vroegere L'Estaminet, en Den Abricot. "Mensen durven opnieuw de stap zetten naar een eigen zaak", klinkt het bij het stadsbestuur.

"Ik heb nooit getwijfeld toen ik 'Den Abricot' aan het Schaluin overnam", zegt Vincent De Roeck. "De zaak is natuurlijk een vaste waarde en heeft een vast cliënteel, maar ik zou vandaag de dag zelfs een eigen zaak durven starten. Twee jaar geleden was dat een andere zaak. Ik merk dat er veel meer mogelijk is. Een vriendin heeft bijvoorbeeld een nieuw kledingwinkeltje geopend."





Wouter en Ilse Rahoens stoppen na 25 jaar met Den Abricot. "Niet omdat de zaken niet goed gaan, maar omdat we nood hadden aan een nieuwe uitdaging", zegt Ilse. "Wouter wordt medevennoot van brouwerij Wolf en ik ga even tijd vrijmaken voor zaken waar ik de voorbije jaren amper tijd voor had zoals mijn familie."





Jef Verbinnen en Carina De Rouck openden Brasserie Flavie in het vroegere L'Estaminet op de hoek van de Theo De Beckerstraat en Jozef Tielemansstraat. "In het begin heb je altijd wel een beetje twijfel, maar het valt heel goed mee", zegt Carina. "We liggen ook dicht bij de grote parking. Bovendien zijn er de voorbije maanden meerdere handels- en horecazaken bijgekomen. Je merkt wel dat er meer volk in de binnenstad rondloopt."





"Aarschot is, samen met Leuven, de enige stad in Vlaams-Brabant waar de leegstand het afgelopen jaar is gedaald", weet schepen van Lokale Economie Mattias Paglialunga (CD&V). "Dat blijkt uit cijfermateriaal van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO). Het afgelopen halfjaar mochten we een groot aantal handelszaken en pop-upstores verwelkomen. Heel wat panden geraken ook opnieuw ingevuld."





Zo opent binnenkort Bedworld in de voormalige Blokker. Op de Grote Markt opende eveneens 't Afslankhuys de deuren. Toch gaat de dienst Lokale Economie niet op de lauweren rusten. "We blijven inzetten op een kernversterkend beleid", aldus Paglialunga.





Pandendatabank

"We werken onder meer aan een zogenaamde pandendatabank. Op die manier brengen we alle handelspanden in kaart en brengen we vraag en aanbod samen. Daarnaast willen we de Aarschotse cadeaubon digitaliseren. Op die manier wordt het voor klanten makkelijker om punten te sparen."





Ook de Stadsfabriek blijft verder bestaan. "Hiermee bieden we ondernemers een strategische locatie aan op een laagdrempelige en goedkope manier", voegt hij eraan toe. Het vroegere pand van Haute Couture Harry en schoenenwinkel Torfs wordt ook grondig gerenoveerd. "In de toekomst blijven we ook pop-upsubsidies toekennen", zegt hij. Hierdoor kunnen mensen voor een beperkte tijd en tegen een voordelig tarief een leegstaand pand huren. "Mensen, die durven ondernemen, vormen immers nog steeds de hoeksteen van een bloeiend handelscentrum."