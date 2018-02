Laptop gestolen 28 februari 2018

In de voetbalkantine van KVC Langdorp aan de Gijmelsesteenweg in Langdorp bij Aarschot stelde men gisteren in de loop van de dag vast dat dieven ingebroken hadden. De daders gingen aan de haal met een laptop. De politie die de feiten vast stelde, opende een onderzoek naar de mogelijke daders. (KBG)