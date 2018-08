Landbouwers kunnen effluentwater gebruiken 04 augustus 2018

Landbouwers uit Aarschot kunnen in augustus effluentwater gebruiken voor hun bewatering. Dat is een oplossing voor het droogteprobleem en het capatieverbod dat momenteel geldt op onbevaarbare waterlopen. "Voor een forfaitair bedrag van 160 euro per maand kunnen ze onbeperkt effluentwater ophalen in bepaalde rioolwaterzuiveringsinstallaties", zegt burgemeester André Peeters (CD&V). "Effluentwater is water dat het zuiveringsproces al doorlopen heeft en in normale omstandigheden in een waterloop wordt geloosd. De enige voorwaarde is dat ze een overeenkomst afsluiten met Aquafin." Ook de stad Aarschot doet er een beroep op. "Op die manier kunnen we het groenonderhoud op het openbaar domein garanderen", zegt hij. Meer info: wouter.boncquet@aquafin.be (GMA)