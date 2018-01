KVC organiseert jaarlijkse kennisquiz 02u26 0

KVC Langdorp organiseert haar 17de Algemene Quiz op zaterdag 3 februari om 20 uur in de kantine aan de Gijmelsesteenweg. De deelnameprijs per ploeg is 20 euro. Elke ploeg bestaat uit vier tot vijf personen. Er zijn mooie prijzen te winnen. Info en inschrijven kan tot 1 februari via quiz@vclangdorp.be. (VDWT)